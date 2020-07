Actriz de Glee desapareció en un lago tras paseo en bote con su hijo

Desde la tarde de este miércoles la actriz Naya Rivera, recordada por su trabajo en la serie "Glee", fue declarada como desaparecida luego de haber pasado algunas horas paseando en bote con su hijo de cuatro años en un lago de California.

Según reportan equipos de rescate, la intérprete y su hijo llegaron al embalse Piru en California y alquilaron un bote para recorrer el lugar. Sin embargo nunca retornaron a la zona de embarcación, por lo que los encargados del recinto altertaron a las autoridades.

Momentos más tarde el bote fue encontrado solamente con el niño dentro. Este se encontraba durmiendo y en perfecto estado de salud. También fue hayada en el estacionamiento del embalse la camioneta en la que arribaron.

Hasta anoche los equipos de rescate no habían podido dar con el paradero de Naya Rivera. La búsqueda se retomará durante esta jornada.

Horas antes de este viaje la actriz había publicado una fotografía en Twitter junto a su hijo titulada: "solo nosotros dos".

Entre 2009 y 2015 Naya Rivera interpretó a "Santana Lopez" en la serie "Glee"

The missing person at Lake Puru has been identified as Naya Rivera, 33, of Los Angeles. SAR operation will continue at first light. @VCAirUnit @fillmoresheriff @Cal_OES pic.twitter.com/bC3qaZS3Ra