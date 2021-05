Alexander Skarsgård se une a la tercera temporada de "Succession"

La tercera temporada "Succession", la aplaudida serie de HBO, contará con el ganador de un Emmy Alexander Skarsgård.

El actor interpretará a Lukas Matsson, un exitoso fundador y CEO de tecnología, según cuenta Variety.

Así se une al elenco con Brian Cox, Jeremy Strong, Kieran Culkin, Sarah Snook, Hiam Abbass, Nicholas Braun, Peter Friedman, Matthew Macfadyen, Alan Ruck, Rob Yang y más.

Alexander Skarsgård es reconocido por sus paleles en "Big Little Lies", "True Blood", "Generation Kill" y "The Legend of Tarzan".