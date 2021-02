De "Riverdale" a "The Flash": The CW renueva 12 series

La cadena estadounidense The CW se caracteriza por renovar todas sus series al mismo tiempo, demostrando una confianza por cada uno de sus productos.

Así, por ejemplo, tendremos una sexta temporada de "Riverdale" o una novena entrega de "The Flash".

Pero no son las únicas, porque otras producciones también fueron renovadas para nuevos ciclos: "DC's Legends of Tomorrow" (T7), "Dinastía" (T5), "Walker" (T2), "Roswell, New Mexico" (T4), "All American" (T5), "Batwoman" (T3), "Legacies" (T4), "Embrujadas" (T4), "In the Dark" (T4) y "Nancy Drew" (T3).

Dentro de estas decisiones, sorprendió lo de "Walker", que llevaba poco tiempo en pantalla. "Aunque llevamos solo unas pocas semanas de la temporada nueva, queríamos hacer un inicio estratégico de la próxima con estas renovaciones tempranas, que permitirá a nuestros equipos de producción comenzar a esbozar los arcos argumentales y contratar personal y, al mismo tiempo, nos continúa proveyendo con una parrilla estable, fuerte sobre la que construir el próximo año", sostuvo el CEO de la cadena, Mark Pedowitz.

Además, dijo que "Superman & Lois" tendrá episodios adicionales para aumentar su primera entrega y que todas las fichas están puestas en una futura renovación.