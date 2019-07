Disney muestra por primera vez a una pareja homosexual en una de sus series

La cadena Disney retrató por primera vez en una de sus series de televisión a una pareja homosexual compuesta por dos adolescentes.

La escena fue parte del último capítulo de la serie "Andi Mack", en la que dos de sus personajes terminaron dándose la mano e iniciando una relación en un emotivo momento.

Uno de ellos es Cyrus Goodman, personaje interpretado por el actor Joshua Rush, que en 2017 fue anunciado como el primer personaje abiertamente gay de Disney.

Si bien la escena no concluyó con un beso entre los jóvenes, fueron los mismos actores quienes se encargaron de confirmar en redes sociales que sus personajes sí están juntos.

Anteriormente Disney había tenido algunos acercamientos con la comunidad LGBT en 2017 con la serie animada "Star vs. the Forces of Evil", donde se mostró un beso entre dos hombres. Además, en la película "Buscando a Dory" aparece brevemente una pareja lesbianas.