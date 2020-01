De los creadores de "The Wire", David Simon y Ed Burns, llega esta miniserie basada en la novela de Philip Roth, "The Plot Against America", historia donde una familia judía trabajadora ve el ascenso de un xenófobo populista que llevará a Estados Unidos al fascismo. Winona Ryder, Zoe Kazan, John Torturro, y Morgan Spector son parte del elenco.

