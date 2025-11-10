HBO anuncia serie de "V de Vendetta" con James Gunn como productor

La cadena HBO anunció que está desarrollando una nueva serie de "V de Vendetta", el clásico cómic de Alan Moore que tuvo una icónica adaptación en el cine en 2005.

Esta nueva obra será escrita por Pete Jackson ("The death of Bunny Munro") y contará con James Gunn, cabeza de DC Studios, como productor ejecutivo.

La historia está ubicada en un distópico Reino Unido en el que un anarquista, llamado "V", trata de derrotar al autoritario gobierno con la ayuda de "Evey Hammond", una mujer que él mismo rescató de las manos de la policía secreta de su país.

Tras haber debutado originalmente en 1982, "V de Vendetta" llegó al cine en 2005 con una película protagonizada por Hugo Weaving y Natalie Portman.