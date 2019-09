Falleció productor de "Rick and Morty" y "Los Simpson"

El productor de animación J. Michael Mendel, que trabajó en series como "Rick and Morty" y "Los Simpson", murió a los 54 años de edad.

Aclamando el "talento fantástico" de Mendel, una declaración del canal de "Rick and Morty", Adult Swim expresó: "Todos nosotros en Adult Swim estamos devastados por el fallecimiento prematuro de Mike Mendel. Mike era el corazón de la familia de producción de 'Rick and Morty', echaremos mucho de menos su fantástico talento e ingenio".

"Mike fue un productor ganador de un Emmy universalmente respetado con más de 25 años en la industria, que guió y apoyó a una generación de artistas, escritores y creadores y su ausencia será sentida por toda la comunidad", agregó la estación.

En una emotiva publicación en Twitter, el cocreador de "Rick and Morty", Justin Roiland, dijo: "No sé qué voy a hacer sin ti a mi lado, Mike". Estoy destruido".

Mendel se unió a "Los Simpson" en 1989 después de abandonar "The Tracey Ullman Show". Hasta 1999 obtuvo créditos como productor en 207 episodios de la serie animada y consiguió tres premios Emmy en 1995, 1997 y 1998. Un cuarto llegó 20 años después en 2018 por su trabajo como productor en línea en "Rick and Morty" después de trabajar en la serie durante cuatro años.

My friend, partner, and line producer Mike Mendel passed away. I am devastated. My heart breaks for his family. I don’t know what I’m going to do without you by my side Mike. I’m destroyed.