HBO desarrollará tres spin-offs más de "Game of Thrones"

La fiebre por "Game of Thrones" está lejos de acabar, y si ya hay un par de spin-offs en marcha como el caso de "House of the Dragon"; se vienen muchos más.

Así lo informó The Hollywood Reporter, quienes señalaron que HBO se encuentra desarrollando tres series precuelas sobre: Nymeria, Flea Bottom y The Sea Snake.

El caso de la trama sobre The Sea Snake tiene como título provisional "9 Voyages" y cuenta con el creador de "Roma", Bruno Heller, a cargo. Esta serie seguiría al Señor de las Mareas y jefe de la Casa Velaryon, rol que aparecerá en "House of Dragon" con Steve Toussaint siendo el intérprete.

"10,000 Ships" es el que se enfocaría en Nymeria, según el portal, específicamente en la Princesa Nymeria, cuya historia se desarrolla mil años antes a los eventos ocurridos en "Game of Thrones".

Finalmente, el tercer proyecto se basa en el barrio Flea Bottom de Kin's Landing, un laberinto de calles donde nacieron personajes como Davos Seaworth y Gendry Baratheon.

Además de "House of Dragon", se está desarrollando una historia sobre las novelas "Dunk y Egg" de George R.R. Martin.