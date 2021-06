Jared Padalecki se enteró por Twitter de los planes de un spin-off de "Supernatural"

Sam Winchester fue uno de los personajes claves de "Supernatural", serie que duró más de una década y de la cual hay planes para hacer un spin-off a cargo de Jensen Ackles.

Su actor, Jared Padalecki, se enteró por Twitter, algo que según sus palabras lo "destrozó".

"Amigo. Feliz por ti. Ojalá me hubiera enterado de esto de otra manera que no sea Twitter. Estoy emocionado de verlo, pero me molesta que Sam Winchester no haya tenido participación alguna", escribió el intérprete.

La idea de Ackles, es desarrollar un proyecto enfocado en los padres de Sam y Dean, donde el intérprete repetirá su personaje.

Algunos fanáticos pensaronque era un troleo la respuesta de Padalecki, aunque él aseguró que hablaba en serio. Sin embargo, otros portales sostienen que finalmente sí estará en la producción.

Dude. Happy for you.

Wish I heard about this some way other than Twitter.

I’m excited to watch, but bummed that Sam Winchester had no involvement whatsoever. https://t.co/bAcEvFKM7p