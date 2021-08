La serie "Entrevista con el vampiro" eligió a su "Lestat"

El actor australiano Sam Reid será el encargado de interpretar a "Lestat" en la próxima serie "Entrevista con el vampiro", basada en la novela de Anne Rice.

La producción de AMC está programada para comenzar la producción de su primera temporada de ocho episodios a fines de este año para su estreno en AMC y su servicio de streaming AMC+ en 2022.

El libro de Rice, publicado en 1976, se convirtió en una famosa película en 1994 protagonizada por Tom Cruise, que interpretó a "Lestat", y Brad Pitt, que interpretó a Louis, personaje que aún no confirma a su actor en la serie.

Rolin Jones, quien co-creó y se desempeñó como showrunner de la primera temporada de "Perry Mason" de HBO, es el creador, escritor y showrunner de "Entrevista con el vampiro".

Evil is a point of view. We are immortal.

Introducing Sam Reid as Lestat de Lioncourt in Interview with The Vampire, based on Anne Rice’s best-selling novel. Coming 2022 to AMC+. pic.twitter.com/ds2nnMkVoU