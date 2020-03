"I know this much is true" es el nombre de la miniserie que se estrenará el próximo 27 de abril en HBO. En ella, Mark Ruffalo interpreta a los hermanos gemelos idénticos Dominick y Thomas Birdsey, una saga familiar que sigue la vida en paralelo de estos dos hermanos, en una historia épica de traición, sacrificio y perdón.

LEER ARTICULO COMPLETO