A través de sus redes sociales la actriz Sarah Jessica Parker estrenó el primer adelanto de "And just like that", la serie que continuará la historia de la popular "Sex and the city". La nueva producción mostrará el paso del tiempo en los personajes, quienes reaparecerán en pantalla al menos 11 años de la última película de la franquicia. Además, se confirmó que la actriz Kim Cattrall no será parte de este revival.

