"This is Us" finalizará en la sexta temporada

La aclamada serie "This is Us" se encuentra en plena quinta temporada, la que será la penúltima. Esto, porque se confirmó que terminará el otro año.

Con la sexta entrega, NBC pondrá fin a una de sus producciones más exitosas del último año, según informó Variety.

Tanto los responsables de la serie como en el canal, querían culminar la historia de esa forma.

Ahora se espera que sea el 2022 el año que se exhiba este final.