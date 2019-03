Loreto Aravena contó cómo fue grabar impactante escena de "Pacto de Sangre"

Los personajes de Loreto Aravena ("Josefa"), Álvaro Espinoza ("Benjamín Vial") e Ignacia Baeza ("María Trinidad Errázuriz") protagonizaron uno de los capítulos más impactantes de la nocturna de Canal 13, "Pacto de Sangre".

La grabación de la secuencia de la escena, donde "Benjamín" y "Trini" dejan morir desangrada a su amiga "Josefa" tras dar a luz, duró "11 horas con una pausa entre medio", reveló la Aravena a LUN.

"Fue una carga emocional tan heavy que salieron tres personas del set con crisis de pánico llorando porque una trata de darlo todo para que tenga veracidad", contó la actriz.

Para apoyar las scenas, detallan, tuvieron en el set a la matrona Claudia Pinto, quien les iba explicando "qué ocurría durante el proceso de un shock hipovolémico post parto".

Sobre la muerte de su personaje, Aravena explicó que no está triste, "es como sucede en 'Game of Thrones'. No hay que cuidar tanto a los protagonistas".