Matías del Río será el nuevo conductor de "Estado Nacional"

La temporada número trece tendrá el espacio político de TVN, "Estado Nacional", el cual regresará con diversas novedades tanto en la conducción, como en los panelistas, donde destaca un ex ministro del gobierno de Sebastián Piñera.

El nuevo conductor del programa, según informó La Tercera, será Matías del Río, quien asumirá este rol luego que Andrea Arístegui partiera a Mega.

"Esta es la cancha donde mejor me desenvuelvo, porque he estado en varios de estos programas, y por años. Si me preguntan si quiero hacer algo distinto, la respuesta es no. Creo que estar acá es como un traje a la medida para mí", sostuvo el periodista al matutino.

Por su parte, continuarán como panelistas Aldo Cornejo, Clarisa Hardy, Gonzalo Müller y Francisco Vidal. Se suman al debate político el ex ministro de Cultura, Mauricio Rojas, Alberto Mayol, Hernán Larraín Matte, Claudia Pascal y Laura Albornoz. Todos ellos irán rotando sus apariciones.

Otra de las novedades son las incorporaciones de los periodistas Patricia Venegas y Rodrigo Álvarez, quienes junto a Del Río realizarán una entrevista a un invitado distinto cada semana. Así, serán dos bloques, uno de debate y el otro para conversar con un determinado personaje.