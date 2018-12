Vanesa Borghi entregó detalles de su salida de Mega y criticó al canal

Vanesa Borghi no sigue en su casa televisiva más duradera. La modelo contó que ya no trabaja en Mega, aunque sí continuará en "Morandé con Compañía" a través de la productora que realiza el programa nocturno.

"Ahora puedo trabajar en otro canal pero sigo feliz en Morandé. Tengo las puertas abiertas para poder trabajar en otros canales siempre y cuando no compitan con el programa del Kike", dijo la argentina a LUN.

Borghi dijo que esto pasó hace unos dos meses y aprovechó de tirar el currículum. "Quiero que esto se sepa para que me tengan presente por si necesitan algún rostro femenino para ciertas cosas", dijo.

Además, criticó a su ex empleador: "Estaba en un canal que no me supo aprovechar y me utilizó sólo para cosas muy pequeñas". También afirmó que estaría "feliz de hacer cápsulas, notas, estar animando. Yo la paso bien, tengo ganas y a veces eso es algo que falta".

Hasta ahora, trabaja en México en el espacio "Vivir mejor" para TV Azteca y Televisa y posee planes de un proyecto autogestionado. Su sueño, eso sí, es tener un programa propio, "donde me pudiera mostrar tal cual soy".