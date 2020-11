Yazmín Vásquez abandona "MILF" entre lágrimas

Este miércoles la periodista Yazmín Vásquez realizó su última aparición en "MILF", el popular programa que conduce Claudia Conserva en TV+, luego de haber renunciado al espacio hace algunas semanas.

"Me quiero quedar solo con los lindos momentos, yo lo he pasado increíble en el programa, pero soy un persona transparente y ya no me sentía cómoda. Las cosas que pasan en 'MILF', quedan en 'MILF'", dijo Vásquez entre lágrimas.

"Tu decisión de dejar Milf me toma por sorpresa. Estás desde el comienzo del programa y tenía la intención de seguir juntas hasta el final", le dijo Claudia Conserva, que junto a Yazmín Vásquez y Maly Jorquiera fueron el trío original del programa que se estrenó en 2017.

Actualmente solo se mantiene Conserva tras la salida de la comediante Renata Bravo, quien llegó a reemplazar a Jorquiera en 2019.

Por su parte, Yazmín Vásquez se explayó en su cuenta de Instagram donde sostuvo que "soy así, no hay mas que esto, ustedes me conocen tal cual soy, nunca he tratado de mostrar algo distinto, soy honesta y voy siempre de frente".

Además agradeció las muestras de cariño que ha recibido en redes sociales tras comunicar su decisión.