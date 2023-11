Tras suspensión de show: Taylor Swift fue captada saliendo a cenar con su pololo en Buenos Aires

Taylor Twift tuvo que suspender el show "The Eras Tour" de este viernes 10 de noviembre en el Estadio Monumental de River Plate en Argentina debido al mal tiempo que afectó a Buenos Aires.

Es por ello que su concierto fue reprogramado para este domingo y la intérprete de "All too Well" pudo salir a cenar con su novio en la "Ciudad de la Furia".

Swift fue captada junto a su pololo, el jugador de fúlbol americano Travil Kelce ingresando al restaurante Elena del hotel Four Seasons.

Cuando entró al lugar, la artista saludó a los comensales con un tímido "Hola" y la respuesta de ellos fueron aplausos y fotografías a la artista.