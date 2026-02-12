El Carnaval de Lucerna desafía el frío en Suiza
En el centro de Suiza, la ciudad de Lucerna alberga a unos 250 mil habitantes en toda su zona de influencia y en estos días de febrero enfrenta bajas temperaturas, con máximas de 6 o 7 grados Celsius.
No obstante, el frío no impide que suizos y turistas den vida al Fasnacht o Carvanal de Lucerna, celebración que marca la recta final del invierno y que llena las calles de la urbe medieval con alegres trajes y, por supuesto, máscaras.
