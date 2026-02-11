Noche Alba: El empate entre Colo Colo y Unión Española en el Monumental
Colo Colo empató 0-0 frente a Unión Española en el Estadio Monumental en la "Noche Alba Solidaria", instancia que tuvo como principal objetivo apoyar a las familias afectadas por los incendios en el sur de Chile.
