A los 80 años murió el legendario actor Tim Curry

El legendario actor británico Tim Curry, reconocido por sus célebres interpretaciones en películas como "The Rocky Horror Picture Show" y "Mi Pobre Angelito 2", murió a los 80 años.

Su muerte tuvo lugar este martes en su hogar en Los Ángeles, California, informó el medio TMZ.

Curry, quien también marcó a toda una generación con su interpretación del tenebroso payaso "Pennywise" en la adaptación televisiva de "It", de Stephen King, había sufrido un derrame cerebral en 2012, que lo obligó a permanecer en una silla de ruedas.

Sin embargo, pese a sus limitaciones físicas, nunca perdió el humor. "Todavía no puedo caminar, por eso estoy en esta silla tan tonta. Así que no estaré cantando ni bailando muy pronto", bromeó en 2025 durante una proyección especial de "The Rocky Horror Picture Show" en el Academy Museum de Los Ángeles.

Aquel musical fue un fracaso de taquilla en 1975, pero catapultó a Curry a la categoría de leyenda con su interpretación de "Dr. Frank-N-Furter" en el largometraje convertido en película de culto, además de ser muy celebrado por la comunidad LGBTQ+.

En 2005, al conversar con NPR sobre la película que dejó himnos como "Time Warp" y "Sweet Transvestite", valoró que sea "una oportunidad para que la gente pruebe diferentes roles y vea cómo le sientan, y quizá les ayude a descubrir su propia sexualidad. He recibido algunos mensajes muy interesantes y conmovedores de personas que me han dicho: 'Gracias por ayudarme a descubrir quién era', y eso es muy bonito"