La escena cultural chilena suma una nueva pérdida tras confirmarse el fallecimiento de la reconocida actriz Shenda Román a los 98 años.

La noticia fue comunicada por la corporación Chileactores, entidad que destacó su trayectoria en las tablas, el cine y la televisión nacional.

Nacida en 1928 bajo el nombre de Elisenda Dominga Román Dobson, construyó una extensa carrera marcada por su compromiso social y su paso por agrupaciones fundamentales como el Teatro de la Universidad de Concepción (TUC).

Tras el golpe de Estado de 1973, vivió el exilio en Cuba, donde continuó su labor artística presentando montajes unipersonales que luego llevó a escenarios europeos.

En la pantalla grande, Román se consolidó como una figura esencial del Nuevo Cine Chileno gracias a sus roles en dos obras maestras de la filmografía nacional: Tres tristes tigres, dirigida por Raúl Ruiz, y El chacal de Nahueltoro (1969), de Miguel Littin.

Su velorio se realiza en la sede del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Teatrales de Chile (Sidarte), ubicada en la comuna de Recoleta, donde colegas y admiradores despiden su legado.