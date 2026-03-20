Actor Chuck Norris muere a los 86 años

El actor y leyenda de las artes marciales Chuck Norris murió a los 86 años.

De acuerdo al portal TMZ, el deceso del intérprete habría ocurrido la mañana de este jueves, tras ser internado el miércoles por una complicación médica en Hawai.

"Con profunda tristeza, nuestra familia comunica el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer (jueves) por la mañana. Si bien preferimos mantener las circunstancias en privado, les informamos que estaba rodeado de su familia y descansaba en paz", escribió la familia del artista en redes sociales.

"Para el mundo, fue un artista marcial, actor, y un símbolo de fuerza. Para nosotros, era un marido devoto, un padre y un abuelo cariñoso, un hermano increíble, y el corazón de nuestra familia", continuaron.

Bajo esta línea, añadieron que Norris "vivió la vida con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba".

Finalmente, la familia agradeció el apoyo que recibieron a raíz de la hospitalización reciente del actor, pidiendo privacidad en este momento de luto.

La leyenda de Hollywood

Nacido el 10 de marzo de 1940 en Oklahoma, Estados Unidos, Norris se alistó en 1958 en la Fuerza Aérea y fue destinado a Corea del Sur, donde inició su formación en artes marciales con el tang soo do.

A su regreso a su país, abrió escuelas de kárate y comenzó a competir profesionalmente. En 1968 se consagró campeón mundial de kárate profesional, título que mantuvo hasta 1974, año en que se retiró, periodo en el que además desarrolló su propio sistema de combate, el Chun Kuk Do.

Su salto al cine ocurrió en 1972 con "El furor del dragón", donde compartió pantalla con Bruce Lee en una escena que se volvió icónica. Posteriormente protagonizó "El poder de la fuerza" (1977), iniciando una carrera enfocada en el cine de acción.

Durante las décadas de 1980 y 1990 encabezó diversas producciones del género, como "Desaparecido en combate,Código de silencio" y "Fuerza Delta". Más tarde dio el salto a la televisión con la serie "Walker, Texas Ranger", emitida entre 1993 y 2001.

En los años siguientes redujo su presencia en pantalla, aunque participó en "Los mercenarios 2" (2012) y regresó en 2024 con "Agente Recon".

A lo largo de su carrera recibió reconocimientos como una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y su ingreso al Salón de la Fama de las Artes Marciales.