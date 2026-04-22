Actor Orlando Bloom se encuentra de paso por Chile: Fue visto en un restaurante
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El británico estaría participando de una campaña publicitaria.
El famoso actor Orlando Bloom, conocido por su trabajo en sagas como "El Señor de los Anillos" o "Piratas del Caribe", se encuentra en Chile.
Así lo reveló el restaurante Fukasawa, que publicó una historia agradeciendo la visita del británico a sus instalaciones.
Según La Tercera, Bloom también cenó en el reconocido restaurante Boragó este martes. Su visita al país estaría enfocada en una campaña publicitaria y no estaría ligada a su carrera cinematográfica.
Orlando Bloom viene de estrenar en 2024 su película "The Cut" y de vivir una mediática separación de la cantante Katy Perry.