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Tópicos: Magazine | Cine

Actor Paul Dano de "The Batman" fue visto en el centro de Santiago

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El estadounidense fue fotografiado en plena Plaza de la Constitución.

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El actor estadounidense Paul Dano, conocido por su trabajo en películas como "The Batman,Little Miss Sunshine" o "Prisioners", fue visto en las calles del centro de Santiago.

Según reporta T13, el intérprete fue fotografiado junto a una mujer en plena Plaza de la Constitución a un costado del Palacio de La Moneda.

De acuerdo al citado medio, Dano aseguró a quienes lo vieron que se encontraba en Chile por trabajo, específicamente por una película.

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