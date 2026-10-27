Actor Paul Dano de "The Batman" fue visto en el centro de Santiago
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Autor: Redacción Cooperativa
El estadounidense fue fotografiado en plena Plaza de la Constitución.
El estadounidense fue fotografiado en plena Plaza de la Constitución.
El actor estadounidense Paul Dano, conocido por su trabajo en películas como "The Batman,Little Miss Sunshine" o "Prisioners", fue visto en las calles del centro de Santiago.
Según reporta T13, el intérprete fue fotografiado junto a una mujer en plena Plaza de la Constitución a un costado del Palacio de La Moneda.
De acuerdo al citado medio, Dano aseguró a quienes lo vieron que se encontraba en Chile por trabajo, específicamente por una película.