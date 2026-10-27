Actor Paul Dano de "The Batman" fue visto en el centro de Santiago

El actor estadounidense Paul Dano, conocido por su trabajo en películas como "The Batman,Little Miss Sunshine" o "Prisioners", fue visto en las calles del centro de Santiago.

Según reporta T13, el intérprete fue fotografiado junto a una mujer en plena Plaza de la Constitución a un costado del Palacio de La Moneda.

De acuerdo al citado medio, Dano aseguró a quienes lo vieron que se encontraba en Chile por trabajo, específicamente por una película.