Amigos y rivales: La reunión de Robert Downey Jr. y Chris Evans por "Avengers: Doomsday"

Marvel Studios sorprendió a los asistentes de la presentación de "Avengers: Doomsday" en la CinemaCon 2026 al concretar en el escenario la reunión de Robert Downey Jr. y Chris Evans, quienes volverán al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) en la próxima película de "Los Vengadores".

Amigos convertidos en rivales, pues en esta oportunidad veremos a Downey Jr. como el villano "Victor von Doom" -tendrá el rostro de "Tony Stark", pero no es él-, quien chocará con el "Steve Rogers" de Evans, convertido en padre y alejándose de la acción tras ceder el manto del "Capitán América" a "Sam Wilson" (Anthony Mackie).

En el escenario del evento de Las Vegas, los actores de tomaron con humor este cambio de dinámica, bromeando con su rivalidad y asegurando que realmente no se soportan, entre las risas de la audiencia.

Joe y Anthony Russo, quienes vuelven al MCU para dirigir "Doomsday", y el jefe de Marvel Studios, Kevin Feige, fueron los encargados calmar los ánimos.

Los asistentes a la presentación fueron los primeros en el mundo en ver un adelanto de "Avengers: Doomsday", donde se entregó el primer vistazo al Doctor Doom de Downey Jr. -quien posee un acento vagamente europeo- y se dejó ver la reunión de Steve Rogers con el Thor de Chris Hemsworth, además de los X-Men, los Thunderbolts o Nuevos Vengadores y Los Cuatro Fantásticos, con Pedro Pascal.

Downey Jr., fiel a su estilo, hizo una estrambótica entrada al momento de presentar la película, similar a las que protagonizó en el escenario de la Comic-Con de San Diego.

"Avengers: Doomsday" se estrenará el próximo 17 de diciembre en cines.