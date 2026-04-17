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Tópicos: Mundo | EE.UU. | Donald Trump

Trump prevé acuerdo con Irán "en uno o dos días" para poner fin a la guerra

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El mandatario afirmó que podría haber una reunión este fin de semana tras contactos sin resultados en Pakistán.

Washington evalúa desbloquear fondos iraníes a cambio de limitar su programa nuclear, según medios estadounidenses.

Trump prevé acuerdo con Irán
 EFE (referencial)

Estados Unidos, Israel e Irán acordaron el pasado 8 de abril un alto el fuego, que estará vigente hasta el martes 21.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, espera llegar a un acuerdo con Irán "dentro de uno o dos días" para poner fin a la guerra, según dijo este viernes en una entrevista.

"Los iraníes quieren reunirse. Quieren llegar a un acuerdo. Creo que probablemente habrá una reunión este fin de semana. Creo que lograremos un acuerdo dentro de uno o dos días", expresó en una breve llamada telefónica con el medio digital estadounidense Axios.

El líder estadounidense aseguró que el acuerdo "garantizará la seguridad de Israel", país que "saldrá fortalecido" después de la guerra iniciada el pasado 28 de febrero.

Trump dio estas declaraciones el mismo día en el que Irán anunció la reapertura total del estrecho de Ormuz, aunque Estados Unidos afirma que mantendrá el bloqueo naval contra buques iraníes hasta que se cierre un acuerdo definitivo.

Según publican Axios y la cadena CNN, Estados Unidos estaría considerando descongelar 20.000 millones de dólares en fondos iraníes a cambio de que Irán renuncie a sus reservas de uranio enriquecido.

El plan de paz que se está negociando con la mediación de Pakistán también incluiría una moratoria sobre el enriquecimiento de Irán por parte de la República Islámica.

Estados Unidos, Israel e Irán acordaron el pasado 8 de abril un alto el fuego, que estará vigente hasta el próximo martes 21.

Representantes estadounidenses e iraníes mantuvieron el fin de semana pasado unas negociaciones de paz en Islamabad, las de más alto nivel entre ambos países desde la revolución islámica de 1979, pero concluyeron sin acuerdo.

El presidente estadounidense ha sugerido que este fin de semana podría haber una segunda ronda de contactos en la capital paquistaní, pero no ha sido confirmado de forma oficial.

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