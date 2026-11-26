La magia se manifiesta de muchas formas en "Hechizo: Bienvenidos a Hexe" ("Hexed"), el sexagésimo quinto largometraje de Walt Disney Animation Studios, en una muestra del poder de los animadores y la "belleza" de la experiencia humana para hacer frente a la irrupción de la inteligencia artificial (IA), que "no es original ni creativa".

Cooperativa conversó con los productores Roy Conli e Yvett Merino sobre el último estreno animado de Disney, cuyo estilo de animación generó ruido entre muchos espectadores en tiempos en que la IA pareciera estar en todas partes, especialmente cuando los modelos son entrenados con el característico sello visual de Disney.

Para Merino, "ahí radica la dificultad y el problema de la IA: que simplemente reproduce el trabajo de otras personas y no es original ni creativa. La belleza de la animación de Disney radica en que contamos con cientos de artistas trabajando en ella. Y estos artistas lo dan todo en cada película".

La secuencia inicial de "Hechizo: Bienvenidos a Hexe" resulta en una verdadera declaración de principios ante la irrupción de las nuevas tecnologías, regresando a la animación tradicional dibujada a mano. Otro momento, donde una madre y su pequeña hija juegan, "fue animada por una animadora que acababa de tener un bebé".

"Hay algo auténtico en esa interpretación que las computadoras no son capaces de generar, porque se trata realmente de la experiencia humana, los artistas están volcando todo ese trabajo en el arte, y eso es lo que lo hace tan real y original para nosotros", valoró la Merino, quien también produjo "Zootopia 2" y "Encanto".

"Son los artistas quienes hacen que la historia sea tan poderosa como sea posible", aseguró Conly. (Foto: Disney)

Mientras que Conly pidió poner atención en el mundo fantástico de Hexe, porque "nunca has visto nada parecido en una película de animación de Disney. Se trata de un mundo único creado por Lorelay Bove y Tory Polska. Esos diseños de personajes los creó Bill Schwab. Era un trabajo en equipo, en cada fotograma hay 40 personas que intervienen. Y para mí, eso es lo maravilloso de la animación: puedo volver a ver películas que produje, ya sabes, hace 30 años, y descubrir cosas nuevas. Porque todo el mundo va dejando pequeñas joyas entre fotograma y fotograma. La IA no puede hacer eso. Son los artistas quienes hacen que la historia sea tan poderosa como sea posible".

"No se debería juzgar a las brujas"

La historia nos presenta a "Billie", una impulsiva y poco convencional adolescente que manifiesta habilidades mágicas secretas, siendo conducida hacia un reino fantástico llamado Hexe. Junto a "Alice", su cautelosa y controladora madre, destapará misterios familiares que podrían cambiar para siempre el mundo mágico de las brujas.

"Es una historia contada de una forma que nunca antes habíamos visto y, al mismo tiempo, tiene el espíritu de una película de Disney, el humor de una película de Disney y la acción de una película de Disney", destacó Conly, quien también produjo "El Planeta del Tesoro" y "Enredados".

"Me encanta especialmente los temas que aborda esta película sobre cómo las personas descubren su potencial, y digo personas porque tanto 'Billy' como 'Alice' encuentran algo que es realmente poderoso y que transmite un maravilloso mensaje al mundo".

Aún más importante, se buscaba darle un giro narrativo atractivo a quienes practican la bujería: "Las brujas también son personas. Creo que no se debería juzgar a las brujas. Hay brujas buenas, brujas estrictas y brujas malas, y lo que más me gusta de esto es que, en este mundo, con estos personajes que tienen magia, se ve que la magia de cada uno es diferente".

Maternidad y decisiones difíciles tomadas con "la mejor intención"

A su vez, Merino valoró que tanto "Alice" como "Billie", madre e hija, tengan un rol protagónico central, especialmente cuando no es la norma tener a la madre presente en una película de Disney.

"Normalmente, las madres son personajes secundarios o, a veces, ni siquiera aparecen en la película, pero me encanta que exploremos esto con 'Alice' y desde su perspectiva", destacó la productora, señalando que la película busca reflejar lo complejo de la maternidad y "esas decisiones difíciles que creo que, como padres, tomamos a veces con la mejor intención".

Como madre, reconoció que "me cuesta mucho intentar establecer los límites que debemos poner a nuestros hijos para mantenerlos a salvo. Y, sin embargo, hay que preguntarse hasta qué punto hay que darles un poco más de libertad para que descubran quiénes son, para que puedan fracasar y aprender de ello, y crecer a través de esa experiencia".

"Hechizo: Bienvenidos a Hexe" se estrenó este jueves 26 de noviembre en cines.