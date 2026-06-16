Disney nos invita al mundo de las brujas en el tráiler de "Hechizo: Bienvenidos a Hexe"

Disney liberó este martes el primer tráiler de su próxima apuesta animada, "Hechizo: Bienvenidos a Hexe" ("Hexed"), el sexagésimo quinto largometraje de Walt Disney Animation Studios.

Esta aventura original nos invita al mundo de las brujas con una historia sobre el paso a la adultez, con una joven incomprendida que descubrirá una desconocida herencia mágica.

"Billie" es una impulsiva y poco convencional adolescente, manifiesta habilidades mágicas secretas que, una vez develadas, la conducen hacia un reino mágico llamado Hexe, donde es recibida por "Ms. Quill", una pluma de escribir encantada, y "Elias Quill", un diario mágico.

Dejando atrás a su cautelosa madre, "Alice", la joven destapará misterios familiares que podrían cambiar para siempre el mundo mágico de las brujas.

El tráiler en su versión original deja escuchar las voces en inglés de Hailee Steinfeld, Rashida Jones, Tracey Ullman y Stephen Fry.

La película está dirigida por Fawn Veerasunthorn y Jason Hand, codirigida por Josie Trinidad y producida por Roy Conli e Yvett Merino.



"Hexe es un lugar donde 'Billie' comienza a sentirse vista por primera vez en su vida. Emprende un viaje de autodescubrimiento que revela una poderosa conexión con la magia y, en el proceso, descubre secretos familiares guardados durante mucho tiempo", detalló Hand sobre la historia.

"Hechizo: Bienvenidos a Hexe" se estrenará en cines el próximo 26 de noviembre.