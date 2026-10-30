Javier Ibarreche: "Wildwood" de Laika es "un acto de rebelión"

El actor mexicano Javier Ibarreche aseguró a Cooperativa que fue cosa del "destino" ser parte del doblaje latino de "Wildwood: El Bosque Salvaje" y dar su voz a "Brendan", el formidable líder de los Bandidos, pues su apariencia física, con barba y abundante melena, lo hace idéntico al personaje.

"Eso fue lo más bonito", reconoció el influencer y comediante. Aunque tiene experiencia en el doblaje de proyectos de animación, como su trabajo dando voz a "La Mancha" en "Spider-Man: A través del Spider-Verso", esto era diferente: es un fan reconocido del trabajo en stop-motion de Laika, el estudio detrás de "Coraline".

Por ello, en cuanto vio al personaje que le tocaba interpretar y que tiene la voz de Mahershala Ali ("Moonlight") en su versión original, no pudo salir de la sorpresa al dar cuenta del parecido físico: "Veo la greña, la barba y dije 'esto parece que era el destino', porque pienso en este en este proceso de años que lleva la película, cuando empezaron a cocinar esta cosa, yo tenía 16 años".

"El hecho de que el personaje me llega en un momento donde ya me veo así, creo que esto era el destino. El universo diciendo los caminos se tienen que cruzar en este momento", declaró emocionado, reconociendo entre risas que no se toma como ofensa el parecido físico con su personaje al sentirse "muy honrado de participar" del proyecto.

"Existe en defensa del arte como una actividad humana"

El director Travis Knight ("Kubo y la búsqueda del samurái") dedicó más de 15 años para el desarrollo de "Wildwood" en Laika, inspirándose en la primera novela de la trilogía "Las crónicas de Wildwood", escrita por Colin Meloy e ilustrado por Carson Ellis. Ahí combina mundos fantásticos con traumas muy reales en la aventura de una niña para rescatar a su hermano menor secuestrado por una parvada de cuervos.

"Brendan", el personaje de Ibarreche, tiene la voz de Mahershala Ali en su versión original. (Foto: Laika)

No solo es la película de animación en stop-motion más larga de la historia, superando las dos horas, sino que su resultado es tan asombroso que, para Ibarreche, "es en defensa de lo humano" ante la irrupción de tecnologías como la inteligencia artificial (IA).

"Esta película un acto de rebelión en contra de las tecnologías de hoy en día que se comen el proceso y que directamente escupen un resultado", expresó el mexicano, citando a su connacional, el premiado cineasta Guillermo del Toro ("Pinocho"), al sostener que "el arte se trata tanto del proceso como del resultado. No es solamente la cosa que escupe al final, es también todo el cómo se hizo, quiénes participaron, las imperfecciones que lo conforman".

Independiente del resultado de taquilla, aunque el boca en boca ha ayudado a generar mayor interés y recién está estrenándose en más regiones del mundo, el actor mexicano defendió que lo nuevo de Laika "existe en defensa del arte como una actividad humana y el hecho de que haya tomado tanto tiempo y de que el proceso haya sido tan largo, me parece una hazaña técnica como pocas en la vida. O sea, es un proyecto histórico y de nuevo por lo mismo considero un privilegio formar parte del elenco de doblaje".

"Wildwood: El bosque salvaje" ya está en cartelera en los cines de Chile.