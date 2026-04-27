Anne Hathaway y Dakota Johnson protagonizan el osado tráiler de "Verity"

Anne Hathaway y Dakota Johnson protagonizan un apasionado y perturbador beso en el osado primer tráiler de la adaptación cinematográfica de "Verity: La sombra de un engaño", la novela escrita por Colleen Hoover ("Romper el círculo").

La película tiene a Johnson como "Lowen Ashleigh", quien es contratada para terminar la serie de libros en la que trabajaba "Verity Crawford" (Hathaway), una de las autoras más importantes del momento, antes de sufrir un grave accidente que la ha dejado en coma.

Instalándose en la mansión de la escritora, descubre una autobiografía escondida en la que la autora hace confesiones escalofriantes, usándola a su favor cuando empieza a enamorarse de "Jeremy" (Josh Hartnett), el flamante marido de "Verity".

Amazon MGM Studios confirmó el estreno de la película para el próximo 2 de octubre, la cual está dirigida por Michael Showalter, quien vuelve a reunirse con Hathaway luego de trabajar juntos en "La idea de ti".