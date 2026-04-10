Anuncian película sobre la saga de videojuegos "Metal Gear"
La cinta será dirigida los responsables de "Final Destination Bloodlines".
La cinta será dirigida los responsables de "Final Destination Bloodlines".
Sony Pictures anunció que se encuentra trabajando en una película basada en la saga de videojuegos "Metal Gear".
Según detalla Variety el proyecto será dirigido por Zach Lipovsky y Adam B. Stein, conocidos por la película "Final Destination: Bloodlines".
Avi Arad y Ari Arad, productores de películas como "Spider-Man: Homecoming" o la próxima "The Legend of Zelda", también producirán esta cinta de "Metal Gear".
La saga fue creada por Hideo Kojima y Konami, y su primer título fue publicado en 1987 bajo el nombre de "Metal Gear". Posteriormente se desarrollaron exitosos videojuegos como "Metal Gear Solid" y "Metal Gear Solid 3: Snake Eater", entre otros.
Por ahora no se ha confirmado la participación de Kojima en este proyecto cinematográfico.