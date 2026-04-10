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Tópicos: Magazine | Cine

Anuncian película sobre la saga de videojuegos "Metal Gear"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La cinta será dirigida los responsables de "Final Destination Bloodlines".

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Sony Pictures anunció que se encuentra trabajando en una película basada en la saga de videojuegos "Metal Gear".

Según detalla Variety el proyecto será dirigido por Zach Lipovsky y Adam B. Stein, conocidos por la película "Final Destination: Bloodlines".

Avi Arad y Ari Arad, productores de películas como "Spider-Man: Homecoming" o la próxima "The Legend of Zelda", también producirán esta cinta de "Metal Gear".

La saga fue creada por Hideo Kojima y Konami, y su primer título fue publicado en 1987 bajo el nombre de "Metal Gear". Posteriormente se desarrollaron exitosos videojuegos como "Metal Gear Solid" y "Metal Gear Solid 3: Snake Eater", entre otros.

Por ahora no se ha confirmado la participación de Kojima en este proyecto cinematográfico.

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