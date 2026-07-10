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Tópicos: Magazine | Cine

Anuncian remake de la clásica película "Liberen a Willy"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El nuevo largometraje contará con los hermanos Russo como productores.

Anuncian remake de la clásica película
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Los estudios Warner Bros. anunciaron que están trabajando en un remake de la clásica película "Liberen a Willy" junto a una productora de los hermanos Russo.

La cinta tendrá como guionistas a Mary-Margaret Kunze y Jade Halley Bartlett ("La chica Miller") y estará basada en la cinta original de 1993, en la cual un niño huérfano tenía una amistad con una orca en cautiverio.

En su época el largometraje fue todo un éxito de taquilla recaudando más de 150 millones de dólares (más de un 700% de su presupuesto). Además contaba con "Will You Be There", una canción que Michael Jackson escribió para la banda sonora y que fue un hit mundial.

Este remake de "Liberen a Willy" también contará con Lauren Shuler Donner, productora de la obra original.

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