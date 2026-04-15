Ariana Grande se enfrenta a Ben Stiller y Robert De Niro en el trailer de "La Nueva Focker"

El primer tráiler de "Focker In-Law" (La nueva Focker), la nueva entrega de la saga "Meet the Parents", fue liberado este miércoles en la CinemaCon, marcando el regreso de Ben Stiller y Robert De Niro a la popular comedia familiar.

La cinta -que corresponde a la cuarta película de la franquicia- suma a Ariana Grande como Olivia, la competitiva novia de Henry (Skyler Gisondo), hijo de Greg Focker (Stiller).

En el clip, se puede ver a la joven ser sometida al detector de mentiras de Jack (De Niro), sello distintivo de la saga de películas.

Y aunque el personaje de la cantante logra ganarse la aprobación del abuelo, pronto se enfrenta a su suegro en medio de los planes de Henry de pedirle matrimonio, dando paso a una dinámica competitiva y tensa que vuelve a poner a prueba la relación familiar.

Además de Stiller y De Niro, la cinta contará con el regreso de Blythe Danner y Teri Polo en sus respectivos roles de Dina y Pam, junto con la participación de Owen Wilson en el elenco.

"Focker In-Law" tiene previsto su estreno para el 25 de noviembre de 2026, marcando el retorno de la franquicia a la pantalla grande tras más de una década.