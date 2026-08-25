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Tópicos: Magazine | Cine

"Avengers Endgame" regresa a los cines prometiendo un vistazo a "Doomsday"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El final de la Saga del Infinito se reestrena en septiembre.

 Marvel Studios

Se trata de la misma película original de 2019 con minutos extras que adelantan "Doomsday".

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La taquillera "Avengers Endgame" regresa a los cines preparando el camino para el nuevo evento cinematográfico del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, en inglés), "Avengers Doomsday", que se estrenará en diciembre.

Marvel Studios liberó este martes el afiche y el tráiler oficial del reestreno de "Endgame", que se titulará "Avengers Endgame: Bonus" ("Avengers Endgame: Encore), llegando nuevamente a la gran pantalla el próximo 24 de septiembre.

Se trata de la misma película original de 2019 con minutos extras que darán un vistazo exclusivo a "Doomsday", la cual tiene a Robert Downey Jr. como el poderoso "Victor von Doom / Dr. Doom".

"Además, los espectadores que asistan a funciones en salas IMAX y pantallas certificadas Infinity Vision (salas de gran formato) tendrán acceso a un adelanto adicional de la película", agregó el anuncio.

El tráiler del reestreno revive la experiencia que fue el evento dirigido por los hermanos Joe y Anthony Russo, con la eufórica audiencia estallando en gritos y aplausos en la secuencia de los portales al enfrentar al ejército de "Thanos" (Josh Brolin).

Cuando "Avengers Endgame" se estrenó en un lejano abril de 2019, destrozó todos los récords al recaudar unos impresionantes 1,2 mil millones de dólares durante su primer fin de semana a nivel global.

El cierre de la Saga del Infinito se convirtió en la segunda película más taquillera de la historia al acumular cerca de 2.800 mil millones de dólares, quedando por debajo de "Avatar", de 2009.

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