"Beyond the Spider-Verse": Revelan imágenes del cierre de la trilogía animada de "Spider-Man"

Sony puso fin al apagón informativo respecto al capítulo final de la trilogía animada protagonizada por "Miles Morales", presentando nuevas imágenes de "Spider-Man: Beyond the Spider-Verse" ("Spider-Man: Más allá del Spider-Verso"), que se estrenará en cines en 2027.

Fue en el marco de la presentación del estudio en la CinemaCon 2025, evento que reúne a los dueños de cine anualmente en Las Vegas, donde se reveló material inédito de esta tercera parte dirigida por Bob Persichetti y Justin K. Thompson, quienes han sido parte desde la franquicia animada desde su revolucionaria primera entrega de 2018.

Considerando que "Across the Spider-Verse" se estrenó en cines el 1 de junio de 2023, pasarán cuatro años cuando podamos ser testigos de la resolución del tremendo cliffhanger de la segunda película.



Esto es algo que ya pudieron ver los asistentes a la convención, donde se exhibió la primera escena de la película, donde vemos a "Miles" enfrentar a su contraparte oscura de la Tierra-42, "Prowler / Miles G. Morales", para luego reunirse con "Gwen Stacy" y los amigos que fueron en su ayuda.

De momento, la tercera entrega del "Spider-Verso" se estrenará en junio de 2027 y promete ser el "capítulo final" de la historia de "Miles Morales".