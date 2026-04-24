Cancelan secuela de "Clueless" que traería de vuelta a Alicia Silverstone

La serie secuela de "Clueless" ("Ni idea"), que marcaría el regreso de Alicia Silverstone en su querido personaje de "Cher Horowitz", fue cancelada.

De acuerdo con Variety, los detalles sobre la cancelación no fueron revelados, pero fuentes informaron al medio especializado que CBS Studios y Paramount mantienen un gran interés por el proyecto y la propiedad intelectual.

La serie que estaba desarrollando el streaming estadounidense Peacock, que también tenía a Silverstone en la producción, se anunció en abril de 2025 y seguiría la vida de la protagonista años después de los acontecimientos de la clásica película de 1995.

La secuela contaría con los guionistas de "Gossip Girl", Josh Schwartz y Stephanie Savage, junto con Jordan Weiss ("Dollface"), mientras que la directora de la película original, Amy Heckerling, iba a ser la productora ejecutiva junto a la protagonista.

Escrita y dirigida por Heckerling, "Clueless" es una adaptación de la novela "Emma", de Jane Austen, publicada en 1815, aunque con muchas libertades para trasladar la historia al contexto de la cultura adolescente de los años '90.

La película, considerada de culto, seguía a "Cher" y su amiga "Dionne" (Stacey Dash), dos estudiantes de instituto de alta sociedad que viven en Beverly Hills cuya principal preocupación es ser las populares y las mejores vestidas del colegio. ´

Ya tuvo una adaptación televisiva en los años noventa, pero fue la actriz canadiense Rachel Blanchard quien encarnó al personaje de "Cher".