Charli XCX actuará en la nueva película de Martin Scorsese "What Happens at Night"

La cantante inglesa Charli XCX hará un cameo en el nuevo filme de Martin Scorsese, "What Happens at Night", que protagonizan Leonardo Di Caprio y Jennifer Lawrence, según publicó Variety.

No es la primera incursión en el cine para la cantante de "Brat", que ha participado en siete películas a lo largo de los dos últimos años. El cine de hecho sirvió de inspiración para su álbum más reciente, titulado "Music, Fashion, Film", en cuya portada aparecen John Cale, Marc Jacobs y el propio Scorsese como símbolos de cada una de estas disciplinas.

Además de Di Caprio y Lawrence, el reparto de la película -producida por Apple y StudioCanal- cuenta también con las actuaciones de Mads Mikkelsen, Patricia Clarkson y Jared Harris.

"What Happens at Night" es una película de terror gótico que comienza cuando una pareja de estadounidenses viaja a una pequeña localidad europea para adoptar un bebé, pero se complica el proceso, y cada vez se reconocen menos a sí mismos.

Charli xcx finaliza este viernes en Las Vegas la gira de su nuevo disco por Estados Unidos y en febrero la continuará por Europa, para luego aterrizar en Sudamérica para encabezar las versiones locales de Lollapalooza.