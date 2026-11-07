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Tópicos: Magazine | Cine | Cine Chileno

Daniela Vega escribió sentido mensaje de despedida para Sebastián Lelio: "Te amo"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La actriz fue la protagonista de "Una mujer fantástica", película con la que Lelio conquistó el Oscar.

Daniela Vega escribió sentido mensaje de despedida para Sebastián Lelio:
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La actriz Daniela Vega escribió un sentido y profundo mensaje para despedir a Sebastián Lelio, el histórico cineasta chileno fallecido este viernes a sus 52 años.

A través de su cuenta de Instagram, la protagonista de "Una mujer fantástica" dedicó unas palabras su "cómplice" y recordó una anécdota que vivieron juntos en un ascensor mientras Lelio la fotografiaba.

"Te amo, Sebastián Lelio. Y amo esta foto, y este momento. Y todos los que hemos vivido, amigo de amor y compromiso. De ojos prístinos y manos acogedoras. De palabras oportunas, bromas de risa cerebral. Un hombre que llegó un día ofreciéndome un café, una tarde que chorreaba el fin de aquel año, momento que hoy se convierte para siempre en gerundio", agregó.

Vega destacó que el arte del director y señaló que "transformaste en obra tantas preguntas, erigiste historias en mástiles de viento".

"Hoy amanece para mí de revés. Y están chorreando salares rojos. A tus colores, a tu belleza. A nuestros relatos. A nosotros (...) Hasta siempre, amado zebra", concluyó Daniela Vega.

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