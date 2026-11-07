Miles de personas comenzaron a ingresar este sábado al parque París Londres de Paysandú, en Uruguay, para participar en la primera misa del papa León XIV en Latinoamérica, durante la segunda jornada de su visita al país.

Muchos fieles pasaron la noche bajo la lluvia en las afueras del recinto, mientras otros viajaron durante horas desde Argentina y Brasil. Entre ellos, Vanderlei recorrió casi 400 kilómetros desde la ciudad brasileña de Uruguayana y acampó junto al parque. "Estamos aquí para celebrar la misa del santo padre", relató a EFE.

Tras la ceremonia, el pontífice tiene previsto regresar a Montevideo para visitar el barrio Casavalle y la Universidad Católica del Uruguay, antes de encabezar una vigilia de oración en el estadio Centenario.

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