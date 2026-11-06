De "Una Mujer Fantástica" a "Gloria": La celebrada obra de Sebastián Lelio

Impacto generó este viernes la noticia del fallecimiento del cineasta chileno Sebastián Lelio, ganador del Oscar por "Una Mujer Fantástica", dejando atrás una celebrada obra que le valió el reconocimiento internacional y lo transformó en una de las figuras más destacadas del audiovisual chileno.

Lelio se encontraba en Santiago grabando la adaptación cinematográfica de la reconocida novela "Poeta chileno", de Alejandro Zambra, trabajo que quedará inconcluso y que marcará el cierre de una celebrada carrera que lo llevó escribir su nombre en la industria cinematográfica mundial.

Este es un listado de sus películas más destacadas:

• "Gloria" (2013)

La película protagonizada por Paulina García le significó el reconocimiento internacional, con su protagonista recibiendo el Oso de Plata por mejor actriz en la Berlinale.

En esta historia, García es "Gloria", una mujer divorciada de 58 años. Sus hijos ya abandonaron el hogar, pero ella no tiene ganas de pasar sola sus días y sus noches. Decidida a desafiar la vejez y la soledad, se lanza de cabeza a un torbellino de fiestas para solteros en busca de satisfacciones inmediatas.

Su éxito fue tal que tuvo un remake en 2018, "Gloria Bell", protagonizado por Julianne Moore y dirigido nuevamente por Lelio.

• "Una mujer fantástica" (2017)

Si "Gloria" significó el reconocimiento, "Una mujer fantástica" fue la consolidación. El primer largometraje chileno en obtener el Oscar por mejor película de habla no inglesa en 2018 fue protagonizado por Daniela Vega y le otorgó a Lelio el Oso de Plata en la Berlinale por su guion escrito junto a Gonzalo Maza.

"Marina" (Vega), una cantante trans de un club nocturno, se convierte en sospechosa cuando su pareja, "Orlando" (Francisco Reyes), mucho mayor que ella, fallece repentinamente. Tras sufrir acoso y amenazas por parte de los vengativos familiares de su difunto novio y de la policía, debe defender sus derechos tanto como pareja de "Orlando" como en su calidad de ser humano.

• "Disobedience" (2017)

El primer y aplaudido trabajo en inglés de Lelio, escrito por él y Rebecca Lenkiewicz inspirándose en la novela homónima de Naomi Alderman, con un elenco que incluía a Rachel Weisz, Rachel McAdams y Alessandro Nivola.

"Ronit" (Weisz), una fotógrafa de Nueva York, viaja a Londres tras enterarse de la muerte de su padre, un rabino con el que había perdido el contacto. "Ronit" regresa a la misma comunidad judía ortodoxa que la rechazó décadas atrás por la atracción que sentía de niña hacia "Esti" (McAdams), una amiga suya. Su reencuentro pronto reaviva viejas pasiones.

• "The Wonder" (2022)

Lelio trabajó junto a Florence Pugh en esta película -titulada en español como "El Prodigio"- que coescribió junto a Emma Donoghue y Alice Birch basada en la novela homónima de Donoghue.

Atormentada por su pasado, una enfermera (Pugh) viaja desde Inglaterra a un remoto pueblo irlandés en 1862 para investigar el ayuno supuestamente milagroso de una joven.

Sacando aplausos en el Festival de Cine de Telluride, se estrenó a nivel global en la plataforma de streaming Netflix.

• "La Ola" (2025)

Inspirada en las movilizaciones feministas ocurridas en universidades chilenas durante 2018, el musical dirigido por Lelio abordó el impacto del acoso sexual en el entorno académico y la organización colectiva de las estudiantes frente a estos casos.

"Olas de cambio estallan en la universidad, y entre las tomas y marchas está Julia, una estudiante de música que se une a la causa para denunciar el acoso y el abuso que han soportado durante demasiado tiempo. Pero mientras canta y baila al ritmo de las consignas, una experiencia no resuelta la persigue: un encuentro confuso con Max, su ayudante de canto. ¿Qué pasó esa noche? ¿Fue solo una cita más? ¿Dijo que sí? ¿O fue algo mucho peor? Arrastrada por la euforia colectiva y sus propios recuerdos, Julia se convierte en el centro del movimiento", detalló la sinopsis.

La cinta tuvo su estreno mundial en el Festival de Cannes en mayo de 2025 y posteriormente fue exhibida en salas chilenas, antes de estrenarse en Netflix en noviembre del año pasado.