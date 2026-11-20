La productora Fábula decidió pausar indefinidamente la producción y el desarrollo de "Poeta chileno", la película en la que estaba trabajando Sebastián Lelio hasta su muerte.

Según el medio Screen, la productora señaló que la decisión es "hasta nuevo aviso" y, en referencia a ciertos rumores, negó que Pablo Larraín vaya a asumir el proyecto en reemplazo de Lelio.

Sebastián Lelio falleció a sus 52 años el pasado 6 de noviembre en Santiago, ciudad donde se encontraba rodando esta película. De acuerdo al citado portal a "Poeta chileno" solamente le restaban 9 días de rodaje antes de pasar a la fase de postproducción.

La inconclusa película de Lelio estaba basada en la novela homónima del escritor chileno Alejandro Zambra.