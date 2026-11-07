Gobierno decreta dos días de duelo oficial por la muerte de Sebastián Lelio

Casi un día después de que se conociera públicamente la noticia, el Gobierno de Chile decidió decretar dos días duelo oficial por el fallecimiento del histórico cineasta Sebastián Lelio.

"El Gobierno de Chile declara dos días de duelo oficial, este 7 y 8 de noviembre, por el fallecimiento del destacado cineasta chileno Sebastián Lelio", detallaron a través del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Además destacaron que "Lelio llevó el cine chileno a escenarios internacionales, alcanzando uno de los hitos más importantes de nuestra cinematografía con 'Una mujer fantástica', primer largometraje chileno en obtener el Oscar a Mejor Película en Lengua Extranjera".