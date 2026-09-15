Gobierno: "Patricio Guzmán construyó un legado que trascendió nuestras fronteras"

El Gobierno de José Antonio Kast, mediante el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, reaccionó este martes al fallecimiento de Patricio Guzmán, destacando al cineasta y documentalista como una "figura fundamental del cine y la cultura nacional".

Mediante una publicación en las redes sociales de la cartera, el Ejecutivo calificó al Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales 2023 como un "cineasta fundamental de la cultura chilena".

"A través de su obra, Patricio Guzmán construyó un legado que trascendió nuestras fronteras y que seguirá dialogando con las nuevas generaciones", señalaron en el texto, sin mencionar sus emblemáticos documentales como "La Batalla de Chile" (1975-1979) o "El botón de nácar" (2015).

Desde la cartera de Culturas cerraron el mensaje enviando sus "condolencias y cariño a su familia, amistades y a toda la comunidad cinematográfica".

Guzmán, quien murió este martes a los 85 años en París, Francia, fue reconocido mundialmente por su trabajo documental y acumuló galardones como el Oso de Plata de la Berlinale, un premio Goya y un Ojo Dorado de Cannes, entre otros.