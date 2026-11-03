"La Misteriosa Mirada del Flamenco" lidera nominaciones a los premios Pedro Sienna

La película "La Misteriosa Mirada del Flamenco" lideró las nominaciones a los premios Pedro Sienna 2026, reconocimiento anual que los propios pares entregan al trabajo profesional en el sector audiovisual nacional.

En esta oportunidad, postularon 51 obras estrenadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, de las cuales 23 fueron nominadas en las diferentes categorías.

La película escrita y dirigida por Diego Céspedes, quien fuera miembro del jurado en la edición 2026 del Festival de Cine de Cannes, se instaló en 14 categorías, incluyendo mejor largometraje de ficción.

Mientras que "Denominación de Origen", dirigida por Tomás Alzamora, y "La Ola", que dirigió Sebastián Lelio, cierran el podio con 10 y ocho nominaciones, respectivamente.

La ceremonia de premiación será en los primeros días de diciembre.

La lista completa de los nominados

Mejor largometraje — Género ficción

“La Misteriosa Mirada del Flamenco”

“Denominación de Origen”

“La Ola”

“Los Años Salvajes”

“Los Tortuga”

Mejor largometraje — Género documental

“Cuando las Nubes Esconden la Sombra”

“Al Sur del Invierno está la Nieve”

“Si Vas Para Chile”

“La Mutante”

“La Vida que Vendrá”

Mejor guion

Javier Salinas y Tomás Alzamora / “Denominación de Origen”

Diego Céspedes / “La Misteriosa Mirada del Flamenco”

José Luis Torres Leiva y Alejandra Moffat / “Cuando las Nubes Esconden la Sombra”

Andrés Nazarala y Paula Boente / “Los años salvajes”

Karin Cuyul / “La vida que vendrá”

Mejor cortometraje

“Petra y el Sol”

“El Tamagochi Escarlata”

“Merrimundi”

“La Pena No Duerme de Noche”

“Atardecer en América”

Mejor interpretación protagónica femenina

Luisa Marabolí / “Denominación de Origen”

Tamara Cortés / “La Misteriosa Mirada del Flamenco”

Antonia Zegers / “Los Tortuga”

Paulina Urrutia / “Isla Negra”

Daniela Ramírez / “Zafari”

Mejor interpretación protagónica masculina

Matías Catalán / “La Misteriosa Mirada del Flamenco”

Daniel Antivilo / “Los años salvajes”

Alfredo Castro / “Isla Negra”

Exequías Inostroza / “Denominación de Origen”

Francisco Melo / “Oro Amargo”

Mejor interpretación secundaria femenina

Paula Dinamarca / “La Misteriosa Mirada del Flamenco”

Mariana Loyola / “Lo Que No Se Dijo”

Paula Zúñiga / “Las Cenizas”

Anita Reeves / “Los People In The Dragon”

Marcela Salinas / “Isla Negra”

Mejor interpretación secundaria masculina

Pedro Muñoz / “La Misteriosa Mirada del Flamenco”

Gastón Salgado / “Isla Negra”

José Soza / “Isla Negra”

José Soza / “Los años salvajes”

Moisés Angulo / “Oro Amargo”

Mejor dirección

Tomás Alzamora / “Denominación de Origen”

Diego Céspedes / “La Misteriosa Mirada del Flamenco”

José Luis Torres Leiva / “Cuando las Nubes Esconden la Sombra”

Niles Atallah / “Merrimundi”

Juan Olea / “Oro Amargo”

Mejor dirección de arte

Bernardita Baeza / “La Misteriosa Mirada del Flamenco”

Estefanía Larraín / “La Ola”

Francisco Visceral Rivera / “El Tamagochi Escarlata”

Juana Lizaso / “Lo Que No Se Dijo”

Nicolás Oyarce / “Denominación de Origen”

Mejor dirección de fotografía

Angello Faccini / “La Misteriosa Mirada del Flamenco”

Benjamín Echazarreta / “La Ola”

Sergio Armstrong / “Oro Amargo”

Cristián Soto / “Cuando las Nubes Esconden la Sombra”

Sergio Armstrong / “Isla Negra”

Mejor diseño de vestuario

Pau Aulí Nadal / “La Misteriosa Mirada del Flamenco”

Francisco Aravena / “Denominación de Origen”

Muriel Parra / “La Ola”

Consuelo Fernández / “Lo Que No Se Dijo”

Gabriela de Armas / “Oro Amargo”

Mejor maquillaje

Francisca Márquez / “La Misteriosa Mirada del Flamenco”

Carolina Fernández / “La Ola”

Francisco Aravena / “Denominación de Origen”

Michelle Cervera / “Oro Amargo”

Javier Saez y Felipe Carrera / “Los People In The Dragon”

Mejores efectos especiales

Francisco Visceral Rivera y Matías López / “El Tamagochi Escarlata”

Niles Atallah, José Tomás Urrutia y Felipe Elgueta / “Merrimundi”

Santiago Svirsky / “Oro Amargo”

Thierry Delobel, JUMP CATS / “La Misteriosa Mirada del Flamenco”

Jesús Corrales y Mevlana Rumi / “Zafari”

Mejor montaje

Andrea Chignoli y José Luis Torres Leiva / “Cuando las Nubes Esconden la Sombra”

Nicolás Venegas, Tomás Alzamora y Valeria Hernández / “Denominación de Origen”

Martial Salomon / “La Misteriosa Mirada del Flamenco”

Melisa Miranda y Macarena Ortiz / “Desierto verde”

Soledad Salfate / “La Ola”

Mejor música original

Matthew Herbert / “La Ola”

José Miguel Miranda y José Miguel Tobar / “Isla Negra”

Milton Núñez / “Al Sur del Invierno está la Nieve”

Martín Schlotfeldt / “Denominación de Origen”

Nicolás Alvarado / “Mamita Lidia”

Mejor diseño sonoro