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El chileno Diego Céspedes se luce en el jurado del Festival de Cannes

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El director Diego Céspedes hizo historia al convertirse en el primer chileno, del que se tenga registro oficial, en participar del jurado del prestigioso Festival de Cannes. En la conferencia inaugural, el jurado de la septuagésima novena edición del festival defendió este martes el cine político, donde el cineasta chileno fue aún más radical al afirmar que el cine necesita una posición política. "Espero que el cine sea diverso y creo que es eso lo que yo represento", afirmó el realizador de "La misteriosa mirada del flamenco", protagonizada por un grupo de personas trans. El jurado de la Selección Oficial del evento es presidido por el surcoreano Park Chan-Wook ("Oldboy") e integrado por Demi Moore, Ruth Negga, Chloé Zhao y Stellan Skarsgård, entre otros.

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