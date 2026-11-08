Cayó banda acusada de violentos robos de vehículos de aplicaciones en Antofagasta

Carabineros desarticuló en Antofagasta una banda acusada de robar -mediante la violencia y la intimidación- vehículos a conductores de aplicaciones de transporte en el sector norte de la capital regional.

El operativo llevado a cabo por el personal de la Sección de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV) culminó con la detención de dos sujetos de 18 y 20 años, que ya se encuentran en prisión preventiva.

La investigación policial determinó que estos dos antisociales, que tenían antecedentes policiales previos, participaron en al menos cinco delitos de similares características. Asimismo, sumó al procedimiento la detención previa de un tercer integrante de la banda.

El jefe de Zona de Carabineros Antofagasta, general Marco Gutiérrez, destacó el "trabajo dedicado y profesional" de la unidad y precisó que uno de los aprehendidos es extranjero, mientras que el otro es chileno.

"Esto no obedece a un hecho puntual, sino que es un trabajo metódico, científico y de investigación acucioso por parte del personal SEBV por hechos que ya habían acontecido con anterioridad, logrando la recuperación de cinco vehículos", agregó.

Los conductores afectados fueron rescatados a pocas horas de ocurridos los ilícitos, mientras que Carabineros además incautó armas de fogueo y de fantasía, otra de aire comprimido, 45 cartuchos, prendas y especies tecnológicas usadas en los atracos.