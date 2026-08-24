Paz Ramírez, hermana de María José Prieto, muere en un accidente automovilístico

La productora audiovisual Paz Ramírez, hermana de las actrices María José y Ángela Prieto, falleció este domingo en un accidente automovilístico.

Según detalla The Clinic la mujer fue impactada por un vehículo mientras cruzaba por la intersección de Andrés Bello con Manuel Montt en Providencia. De acuerdo a los primeros antecedentes el conductor, que se dio a la fuga tras el accidente, iba a exceso de velocidad.

Ramírez fue trasladada a una clínica donde falleció cerca de las 21:00 horas debido a la gravedad de las lesiones.

En el ámbito profesional, Paz Ramírez se desempeñaba como directora ejecutiva de la productora audiovisual Alga. Además trabajó en producciones como la serie "Prófugos", la película "Los 33" y el cortometraje "Helechos", el cual escribió y dirigió en 2023.

Además era media hermana de María José Prieto y Ángela Prieto, y hermana de Benjamín Ramírez.