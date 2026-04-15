Cineasta Alejandro Amenábar celebró en Madrid el 30° aniversario de "Tesis"

El cineasta hispano-chileno Alejandro Amenábar presentó su ópera prima, "Tesis", en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, el mismo escenario donde transcurre la película, con motivo de los 30 años de su estreno y ad portas de su reedición remasterizada.

Amenábar, antiguo alumno del plantel, compartió con medio millar de personas, entre profesores y alumnos de las carreras de Periodismo y Cine.

"Es una sensación extraña volver a la facultad. Al ser una película protagonizada por una alumna de imagen y sonido, entiendo que existe un vínculo muy especial por gente que pasa por este sitio. El título de 'Tesis' fue puesto muy conscientemente porque era lo que yo no había logrado en la facultad", comentó.

Sobre la actualidad de la comunicación y el mundo audiovisual -muy distinta a la de 1996-, Amenábar considera que estas carreras universitarias son "un marco que vale para conocer gente, que luego te acompaña el resto de tu vida, para ejercer, para aprender", pero ante un guion, lo importante es "tener algo que decir".

En 30 años "lo que no ha cambiado es la pasión. Es cierto que en el rodaje se sufre mucho, pero a mí me gusta el rodaje, yo me siento que estoy como pez en el agua allí. Por lo tanto, lo que no ha cambiado es mi ilusión como un niño, de ir al rodaje, y lo que ha cambiado es que estoy más sereno y ahora duermo mucho antes de un rodaje, ahora duermo como un bebé", comentó ante los alumnos.