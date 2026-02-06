Thriller ambientado en el régimen chavista llega a los cines en Chile: "El monstruo es el totalitarismo"

Tras su paso por el Festival de Venecia y el Festival Palm Springs, la estremecedora película venezolana "Aún es de noche en Caracas" aterrizó en los cines de Chile.

Este thriller sigue a "Adelaida" (Natalia Reyes), una mujer caraqueña que acaba de sufrir la muerte de su madre y que se ve atrapada por los abusos del régimen chavista en la convulsionada Venezuela de 2017.

Con sed de justicia y una voluntad inquiebrantable, además de la ayuda de un par de héroes caídos, "Adelaida" intentará superar la adversidad y la brutal represión ejercida por las autoridades.

Uno de esos héroes es interpretado por Édgar Ramírez, actor venezolano de amplio recorrido en Hollywood con títulos como "American Crime Story,Borderlands,Dr. Death" y "Emilia Pérez", entre otras. "Esta película está dedicada a todas aquellas personas que han tenido que tomar decisiones muy difíciles para poder sobrevivir, empujados por gobiernos totalitarios en cualquier lugar del mundo", señaló el actor a Cooperativa.

Si bien la cinta se ambienta en Caracas en 2017, Ramírez señaló que "es una película para el mundo entero" ya que "lamentablemente hay demasiados lugares en el mundo, no solo Venezuela, que han pasado y que están pasando por la represión y que son víctimas de los estragos de gobiernos totalitarios".

El monstruo es el régimen

A lo largo de la película "Adelaida" se enfrenta a diversas situaciones de corrupción y represión por parte de agentes del Estado venezolano: desde muertes injustificadas hasta tráfico de documentos y medicamentos. Si bien Édgar Ramírez apunta a que no querían realizar "un alegato político o una película de denuncia", los hechos narrados "viven en un espacio que puede generar una gran cantidad de conversaciones sobre política, sobre derechos humanos y sobre geopolítica".

"Para nosotros no era importante hacer una valoración de los hechos, una valoración historiográfica, política de lo que sucedió. Para nosotros lo más importante era describir el estado emocional en el que se han encontrado cientos de miles de millones de personas en el mundo entero, y especialmente en Venezuela, cuando tienen que tomar decisiones terribles para poder escapar", agregó.

"Realmente esta película es un thriller de supervivencia y un thriller de horror", acotó el actor, y apuntó a que "la única diferencia es que el monstruo no está debajo de la cama, si no que el monstruo es el soldado que estaba dispuesto a protegerte y te asesina en la calle por protestar por tus derechos".

"Hay un monstruo mayor, que es el totalitarismo, que destruye por completo el tejido social, el tejido humano de las sociedades", concluyó Ramírez.